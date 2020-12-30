Наташа Королева в красном бикини раскрыла секрет сохранения семьи

Фото: Из личного архива Наташи Королевой

Певица Наташа Королева поделилась с подписчиками способом сохранения прочных семейных отношений. Об этом она поведала в своих социальных сетях.

Супруга скандального танцора Тарзана выложила ролик, на кадрах которого они позируют вместе в море. Мужчина крепко обнимает возлюбленную, пикантные формы которой скрываются за красным бикини.

— Верьте в силу своей любви, в силу веры и надежды, в силу терпения и мудрости. Только это и работа над собой может спасти вас и вашу семью от разрушительных шагов, — написала артистка в комментарии к посту в Instagram.

Королева уточнила, что именно это помогло ей с Тарзаном спасти их отношения, хотя были «попытки разрушить наш союз».

Ранее Тарзан публично сообщил о своей измене. На своей странице в Instagram он опубликовал пост, где признался, что провел ночь с двумя девушками, пока Королевой не было дома. Измена привела к серьезному конфликту, который до сих пор обсуждается в Сети.

В настоящее время отношения звезд наладились. Это они доказали на съемках шоу на выживание под названием «Племя».

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