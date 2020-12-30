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Тарзан подарил Королевой кольцо за 9 тысяч долларов на острове в Африке
Фото: instagram.com/koroleva__star

Тарзан подарил Королевой кольцо за 9 тысяч долларов на острове в Африке

Ростислав Зубков

Звезды

Певица Наташа Королева повторно выйдет замуж за Тарзана во время съемок в шоу на выживание под названием «Племя». Скандальный танцор подарил супруге роскошное кольцо в прямом эфире.

Известно, что съемки экстремального проекта проходят на одном из африканских островов, куда пара уехала вскоре после инцидента с любовницами Тарзана. В течение нескольких эпизодов зрители смотрели, как звезды то мирятся, то ругаются, но в финальной серии Глушко готовится сделать избраннице предложение еще раз. Для этого он привез кольцо с редким и дорогим камнем танзанитом. Украшение стоит около девяти тысяч долларов.

Однако отмечается, что Королева не может просто так согласиться на повторную свадьбу. Сперва ей нужно просить благословения у вождя племени аборигенов, в котором она живет.

— Через 20 лет я выхожу замуж за того же человека, только на Занзибаре в племени. Ну не удивительно ли? — приводит 7дней.ru слова певицы.

Ранее Тарзан публично сообщил о своей измене. На своей странице в Instagram он опубликовал пост, где признался, что провел ночь с двумя девушками, пока Королевой не было дома. Измена привела к серьезному конфликту, который до сих пор обсуждается в Сети.

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Наташа Королеваобручальное кольцоТарзан
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