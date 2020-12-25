«Сердце кровью обливается»: бывшая любовница Тарзана посочувствовала Королевой

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Бывшая любовница Тарзана Анастасия Шульженко рассказала об отношениях Сергея Глушко и Наташи Королевой. По мнению девушки, звездный брак уже не спасти.

О романе Шульженко и Сергея Глушко, женатого на Наташе Королевой, стало известно этим летом. Вокруг измены разгорелся большой скандал, из-за чего молодая любовница вызвала внимание общественности.

Недавно в своем Instagram-аккаунте она опубликовала пост, посвященный отношениям Тарзана с женой. Девушка рассказала, что посмотрела шоу «Племя», в котором Королева и Тарзан вместе приняли участие. Шульженко заявила, что искренне сочувствует певице.

— Всю ночь смотрела новый телепроект «Племя»… Смотрела, и сердце кровью обливалось, хотя вы, наверное, как всегда, не поверите… Однажды мы тоже пытались спасти наши отношения в диких условиях… И как бы нам ни хотелось, как бы мы ни старались сохранить нашу любовь, но, к сожалению, ничего из этого не вышло, — написала Шульженко.

Фото: Скриншот «Инстаграм-аккаунта» @anastasiya.shulzhenko

Во время шоу «Племя» Тарзан устраивал для жены романтические свидания на африканском острове в попытках заслужить прощение.

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