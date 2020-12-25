«Он сам все расскажет»: Катя Гусева прокомментировала новость о свадьбе с Киркоровым

/ Фото из личного архива Екатерины Гусевой

Недавно в СМИ появилась информация о том, что российский певец Филипп Киркоров женится. На такую мысль поклонников натолкнули сведения, что артист обращался к звездным стилистам, которые шьют свадебные платья, а также слова модели Алены Кравец.

Она заявила, что поп-король может взять в жены мать своих детей или близкую подругу диджея Екатерину Гусеву, пишет «Вокруг. ТВ».

Приятельницу исполнителя возмутили высказывания Кравец. Но опровергать она их не стала. Девушка отметила, что Киркоров заслуживает счастья.

— Если Филипп решит, то он сам все расскажет. Мы дружим и не могу комментировать какие-то перемены в его личной жизни, — сказала Гусева в беседе с изданием «Дни.ру».

Она также добавила, что считает певца прекрасным человеком и хочет, чтобы вокруг него не было таких сплетниц, как Кравец.

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