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Звезда TikTok Валя Karna.val подтвердила отношения с Егором Кридом
Фото: instagram.com/egorkreed

Звезда TikTok Валя Karna.val подтвердила отношения с Егором Кридом

Юлия Курганова

Звезды

Звезда TikTok 19-летняя Валя Karna.val сообщила на своей странице в соцсети Instagram в разделе Stories, что действительно встречается с рэпером Егором Кридом. Девушка отметила, что они не планируют прятаться от публики.

— На протяжении последнего месяца мне приходили сообщения: «Твоего парня будут звать Егор»; «Этот Новый год встретишь со своей второй половинкой». Ну и раз уж на то пошло, хочу официально подтвердить наши отношения с Егором! Мы их не скрываем! — написала избранница артиста.

Сам 26-летний рэпер пока хранит молчание. Он не любит делиться подробностями личной жизни. По данным СМИ, роман Крида и Вали Karna.val длится с лета прошлого года.

Напомним, ранее Валя была в отношениях с 18-летним Егором Шипом. По слухам, она рассталась с возлюбленным ради 26-летнего рэпера. Крид же ранее встречался с певицей Нюшей.

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