«Прекрасные девочки»: Лорак запечатлелась под елочкой с подросшей дочкой
Певица Ани Лорак на своей странице в соцсети Instagram поделилась фото с дочкой Софией, которой в прошлом году исполнилось девять лет. Девочка на снимках держит домашнюю пушистую собачку Тошу, мама с дочкой запечатлелись рядом с новогодней елкой.
— В Новый год с любимыми, родными и близкими! — подписала кадры артистка.
Фанаты звезды оценили снимки и отметили, что певица с наследницей отлично выглядят.
«Прекрасные девочки»; «Какие милые. Софийка — просто принцесса»; «Самая красивая на эстраде!» — написали поклонники.
Напомним, что дочку Лорак родила от гражданина Турции, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В начале 2019 года певица развелась с супругом. Больше года звезда встречается с Егором Глебом, саунд-продюсером лейбла Black Star.
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