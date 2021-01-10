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«Прекрасные девочки»: Лорак запечатлелась под елочкой с подросшей дочкой
Ани Лорак почти два года в разводе / Фото: instagram.com/anilorak

«Прекрасные девочки»: Лорак запечатлелась под елочкой с подросшей дочкой

Юлия Курганова

Звезды

Певица Ани Лорак на своей странице в соцсети Instagram поделилась фото с дочкой Софией, которой в прошлом году исполнилось девять лет. Девочка на снимках держит домашнюю пушистую собачку Тошу, мама с дочкой запечатлелись рядом с новогодней елкой.

— В Новый год с любимыми, родными и близкими! — подписала кадры артистка.

Фанаты звезды оценили снимки и отметили, что певица с наследницей отлично выглядят.

«Прекрасные девочки»; «Какие милые. Софийка — просто принцесса»; «Самая красивая на эстраде!» — написали поклонники.

Напомним, что дочку Лорак родила от гражданина Турции, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В начале 2019 года певица развелась с супругом. Больше года звезда встречается с Егором Глебом, саунд-продюсером лейбла Black Star.

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поклонникидочьАни Лорак
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