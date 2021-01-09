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Бывший муж Ани Лорак приехал на новогодние праздники к дочери
Фото: instagram.com/anilorak

Бывший муж Ани Лорак приехал на новогодние праздники к дочери

Никита Абрамов

Звезды

Экс-супруг певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, приехал на новогодние праздники к своей дочери Софии. Об этом он сообщил в сторис в Instagram.

Налчаджиоглу сходил с ребенком в дельфинарий и магазин игрушек. На одной из опубликованных фотографий Мурат показал «романтический ужин» с Софией, а на другой — аппетитный завтрак.

Он также назвал дочь своей «бесконечной любовью».

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