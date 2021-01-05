«Какие зайки!»: Ани Лорак показала подписчикам нового члена семьи

Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак выложила в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой показала подписчикам нового члена семьи.

На снимке Ани Лорак держит на руках маленького щенка с бежевой шерсткой. Животное удивленно смотрит в камеру, а певица счастливо улыбается.

— Знакомьтесь, это Тоша! Именно такое имя дала моя дочь София нашему новому члену семьи! — написала Лорак под фотографией.

Подписчики предположили, что Тоша — пес породы мальтипу. Многих растрогала его милая мордочка, о чем поклонники рассказали в комментариях.

«Вау! Какой милый песик!»; «Какие зайки! Дама с собачкой»; «Ай, такой малютка!»; «Какая прелестная порода», — написали фанаты под фото.

Читайте также: Тодоренко объяснила, почему у нее уменьшилась грудь