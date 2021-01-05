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Тодоренко объяснила, почему у нее уменьшилась грудь
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко объяснила, почему у нее уменьшилась грудь

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала фанатам, почему у нее резко уменьшилась грудь. Этим она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам телеведущей, она похудела на 20 килограммов, поэтому размер груди изменился.

— Да, дорогие мои, так бывает, когда стремительно теряешь вес. Рассказать, как я похудела на 20 кг и куда пропала грудь 3-го размера? — написала она в публикации.

Тодоренко также подчеркнула, что многие поклонники заметили уменьшение ее форм.

— По всей видимости, судя по комментам к предыдущему посту, многих сильно заинтересовало исчезновение моей груди. Скорее звоните в Бюро розыска!!!! Возможно, грудь похитили инопланетяне, — иронично написала Тодоренко.

Ранее она откровенно рассказала о трудностях в отношениях с мужем после рождения сына.

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