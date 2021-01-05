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Тодоренко откровенно рассказала об отношениях с мужем после рождения сына
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Тодоренко откровенно рассказала об отношениях с мужем после рождения сына

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о своих взаимоотношениях с супругом, певцом Владом Топаловым. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

По словам девушки, после рождения сына Майкла они с мужем отдалились друг от друга. Все это произошло из-за того, что мальчик спал с ними в кровати до девяти месяцев. Так, по словам Тодоренко, ей было проще кормить малыша грудью, ведь по ночам он часто просыпался.

— Потихоньку мы даже начали отдаляться друг от друга, так как все мое свободное время занял ребёнок. Я даже на какой-то период времени напрочь забыла о существовании мужа, — написала телеведущая.

Ранее она поделилась с подписчиками историей, как ее двухлетний сын подружился с индонезийским мальчиком.

Читайте также: «Мальчишеские нежности»: Тодоренко рассказала, как ее сын проявляет любовь

отношенияРегина ТодоренкоВлад Топалов
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