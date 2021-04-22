«Дома не было еды»: Ани Лорак рассказала, как мать отдала ее в интернат

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Певица Ани Лорак рассказала о своем непростом детстве. Она родилась, когда отец уже ушел из семьи, а у мамы было еще двое сыновей. Артистка призналась, что у них дома почти не было еды. Она воспитывалась сначала в круглосуточном садике, а потом ее отдали в интернат.

— Мама решила отдать в интернат меня и моего старшего брата, она была матерью-одиночкой, ей было тяжело с нами. Мы виделись по выходным. Я понимала, что дома не было еды. Вообще я была рада, что иду в интернат, там хорошо кормили, одевали и было много друзей, — рассказала Лорак в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Она отметила, что тогда не обижалась на маму, так как воспринимала все как должное, за все была благодарна родителям.

Отец певицы хотел забрать ее в детстве к себе, но не смог — закон был на стороне его бывшей жены. Он часто приходил в интернат к дочери и приносил ей сладкие подарки, но мама Лорак была против этого общения.

Артистка призналась, что очень ждала встреч с отцом и не понимала, почему мама была настроена против него. Она отметила, что, став взрослой, не хочет никого винить в своем детстве и старается сохранить только светлые воспоминания о нем.

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