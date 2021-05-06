Лера Кудрявцева пожаловалась, что муж перестал делать ей комплименты
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что муж давно не делал ей комплименты.
— Лер, можно личный вопрос? Часто ли тебе говорят, что ты очень сексуальная женщина? — спросил Кудрявцеву ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
После долгого молчания телеведущая поделилась, что «муж перестал мне это говорить».
Ранее Кудрявцева заявила, что отпустит мужа к молодой любовнице.
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