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Лера Кудрявцева пожаловалась, что муж перестал делать ей комплименты
Фото: instagram/leratv

Лера Кудрявцева пожаловалась, что муж перестал делать ей комплименты

Иван Юминов

Звезды

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что муж давно не делал ей комплименты.

— Лер, можно личный вопрос? Часто ли тебе говорят, что ты очень сексуальная женщина? — спросил Кудрявцеву ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.

После долгого молчания телеведущая поделилась, что «муж перестал мне это говорить».

Ранее Кудрявцева заявила, что отпустит мужа к молодой любовнице.

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внешностьЛера Кудрявцевамуж и жена
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