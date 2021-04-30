«Я уже была парализована»: Кожевникова рассказала о страшном несчастном случае

Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Российская актриса Мария Кожевникова рассказала о несчастном случае, который произошел с ее семьей.

Несколько месяцев назад Кожевникова вместе с детьми и мужем проводила время на даче в Тверской области. Дети спали в одном доме, а родители в другом. В один момент старший сын звезды Иван почувствовал себя плохо, и он буквально заставил няню разбудить всю семью.

— В этот момент я уже была парализована и не чувствовала тела. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, перевернуться на бок. Я была даже не в тумане, а буквально чувствовала, что душа уже улетела, — рассказала актриса.

Муж актрисы вызвал врачей из Москвы. Они поставили диагноз — интоксикация организма. Выяснилось, что в доме произошла утечка газа из котла.

— По словам врачей, мне оставалось полчаса, максимум час. Мы просто бы не проснулись. Теперь я точно знаю, что через моего ребенка говорит Бог. Это был знак свыше: меня «оставили», чтобы я воспитала своих детей, — уверена Кожевникова.

По словам актрисы, семья не любит вспоминать о той ужасной истории. В интервью для «7 дней» звезда призналась, что она до сих пор не может отойти от произошедшего.

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