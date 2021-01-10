Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дочь Валерии рассказала о панических атаках
Фото: instagram.com/shena_music

Дочь Валерии рассказала о панических атаках

Ксения Монахова

Звезды

Дочь певицы Валерии Шена призналась, что долгое время страдает от панических атак. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

В Stories певица ответила на вопрос подписчицы о том, из-за чего у нее появились эти атаки. Шена рассказала, что все началась, когда ей было примерно 10 лет.

— Стартом послужили серьезный испуг и опасное поведение человека по отношению ко мне. ПА (паническая атака — прим. «ВМ») приумножается со временем. То проходит, то накрывает, — отметила Шена.

Певица не раскрыла тайну о том, кто именно спровоцировал ее панические атаки. Однако она подчеркнула, что такое состояние нужно лечить, но сама девушка пока этим вопросом не занимается.

Напомним, певица ранее сменила имя. Девушку назвали Анной. Однако, по словам Валерии, ее дочь с раннего детства называла себя Шеной.

Читайте также: Дочь Валерии рассказала об отношении к детям после появления племянницы

панические атакизвездные детипевица Валерия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Все мнения
О проекте