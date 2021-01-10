Дочь Валерии рассказала о панических атаках

Фото: instagram.com/shena_music

Дочь певицы Валерии Шена призналась, что долгое время страдает от панических атак. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

В Stories певица ответила на вопрос подписчицы о том, из-за чего у нее появились эти атаки. Шена рассказала, что все началась, когда ей было примерно 10 лет.

— Стартом послужили серьезный испуг и опасное поведение человека по отношению ко мне. ПА (паническая атака — прим. «ВМ») приумножается со временем. То проходит, то накрывает, — отметила Шена.

Певица не раскрыла тайну о том, кто именно спровоцировал ее панические атаки. Однако она подчеркнула, что такое состояние нужно лечить, но сама девушка пока этим вопросом не занимается.

Напомним, певица ранее сменила имя. Девушку назвали Анной. Однако, по словам Валерии, ее дочь с раннего детства называла себя Шеной.

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