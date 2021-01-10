Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дочь Валерии рассказала об отношении к детям после появления племянницы
Фото: instagram.com/shena_music

Дочь Валерии рассказала об отношении к детям после появления племянницы

Виктория Родимкина

Звезды

Дочь певицы Валерии певица Шена Шульгина рассказала, что пока не встретила подходящего человека, чтобы родить от него ребенка. Об этом певица сообщила после того, как младший сын Валерии Арсений Шульгин стал отцом.

Внучка Валерии появилась на свет 1 января 2021 года. Малышку назвали Селин. Появление на свет племянницы не сказалось на мировоззрении Шены Шульгиной. Она отметила, что всегда хотела детей, но материнство для нее — не самое главное в жизни.

— Я и раньше ощущала «приливы». Это как зов природы где-то в животе. Но не каждая обязана быть матерью, и это норма. Я отношусь к типу женщин, которые очень сильно захотят ребенка не просто так, а от своего мужчины, — рассказала дочь Валерии.

Она пояснила, что, находясь в отношениях с мужчиной, всегда представляла, как вежливо отказаться, если он сделает ей предложение. Певица отметила, что предпочитает начинать отношения с крепкой дружбы, передает ФАН.

Ранее сообщалось, что сын Валерии оставил жену с новорожденной дочкой и уехал отдыхать в Сочи.

Читайте также: Невестка Валерии оправдалась за отсутствие звездной свекрови на выписке из роддома

звездапевица Валериядети
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Все мнения
О проекте