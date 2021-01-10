Дочь Валерии рассказала об отношении к детям после появления племянницы

Фото: instagram.com/shena_music

Дочь певицы Валерии певица Шена Шульгина рассказала, что пока не встретила подходящего человека, чтобы родить от него ребенка. Об этом певица сообщила после того, как младший сын Валерии Арсений Шульгин стал отцом.

Внучка Валерии появилась на свет 1 января 2021 года. Малышку назвали Селин. Появление на свет племянницы не сказалось на мировоззрении Шены Шульгиной. Она отметила, что всегда хотела детей, но материнство для нее — не самое главное в жизни.

— Я и раньше ощущала «приливы». Это как зов природы где-то в животе. Но не каждая обязана быть матерью, и это норма. Я отношусь к типу женщин, которые очень сильно захотят ребенка не просто так, а от своего мужчины, — рассказала дочь Валерии.

Она пояснила, что, находясь в отношениях с мужчиной, всегда представляла, как вежливо отказаться, если он сделает ей предложение. Певица отметила, что предпочитает начинать отношения с крепкой дружбы, передает ФАН.

Ранее сообщалось, что сын Валерии оставил жену с новорожденной дочкой и уехал отдыхать в Сочи.

Читайте также: Невестка Валерии оправдалась за отсутствие звездной свекрови на выписке из роддома