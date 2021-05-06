Близкие Ольги Бузовой не раскрывают причину ее госпитализации

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Родные и друзья российский телеведущей и певицы Ольги Бузовой отказались раскрыть причину, по которой она попала в больницу. Это выяснил Пятый канал, опросив окружение звезды.

Мать артистка Ирина от комментариев отказалась. Подруга светской львицы и жена известного футболиста Мария Погребняк переадресовала вопросы к представителю певицы.

Последний факт госпитализации Ольги Бузовой из-за операции подтвердил, отметив, что за ее самочувствием следят лучшие врачи. Подробностей представитель знаменитости не рассказал.

Поклонники высказывают несколько версий по поводу госпитализации ведущей. Одной из них, по мнению фанатов, могла стать травма, которую Ольга Бузова получила, готовясь к прошлогоднему шоу «Ледниковый период». Также не исключено, что помощь медиков певице понадобилась из-за проблем со зрением.

Ранее Лера Кудрявцева раскрыла совет, который дала Ольге Бузовой после расставания с Давой.

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