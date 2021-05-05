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СМИ: Ольга Бузова попала в реанимацию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

СМИ: Ольга Бузова попала в реанимацию

Илья Ашуров

Звезды

Певица и телеведущая Ольга Бузова находится в больнице после проведенной хирургической операции. Об этом в среду, 5 мая, сообщают СМИ.

Уточняется, что на днях экс-ведущей «Дома-2» сделали операцию. Однако, что именно стало причиной хирургического вмешательства, пока неизвестно. По неподтвержденной информации, Бузова сейчас находится под пристальным наблюдением врачей в отделении реанимации.

Поклонники певицы переживают за состояние ее здоровья. Бузова не публиковала Stories в Instagram уже целые сутки, сообщает Starhit.

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больницаInstagramОльга Бузова
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