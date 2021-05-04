«Кошачий хит»: Ирина Горбачева поделилась видео с игрушечным котом

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Российская актриса Ирина Горбачева поделилась с подписчиками смешным видео с плюшевым котом. Ролик она выложила в свой Instagram-аккаунт.

— Разрядки вам в хату, — подписала Горбачева под забавным видео, где она зажигательно танцует и поет с плюшевым длинным котом.

Подписчики звезды оставили в своих комментариях мысли о том, что они думают насчет танца с котом: «Котейкин блюз!»; «Кошачий хит»; «У меня еще звук на всю был включен».

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