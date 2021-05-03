Кудрявцева раскрыла совет, который дала Бузовой после расставания с Давой

Фото: instagram.com/olgabuzova_news

Телеведущая Лера Кудрявцева в интервью Сурену Каграманову заявила, что после расставания певицы Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном (Давой) она дала артистке совет:

— Я верю, что Ольга переживала после расставания, она спрашивала у меня, что делать. Я ей дала совет, говорю, Оля, меньше светись, люби себе тихо дома! — пояснила Кудрявцева после вопроса о договорных отношениях между звездами.

Она подчеркнула, что не знает, есть ли в российском шоу-бизнесе пиар-романы. Кудрявцева призналась, что страстно любила певца Сергея Лазарева, верила в роман Бузовой и Давы. При этом она не знает, был ли это пиар-ход с его стороны.

Сразу после расставания Бузова и Дава выложили песни, что навело многих на мысль о том, что расставание готовилось заранее. Кудрявцева отказалась верить, что подобные романы существуют среди российских звезд, и предпочла «оставаться в розовых очках».

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