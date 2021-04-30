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Рэпер Дава создаст свое шоу для «разбитых сердец»
Фото: instagram/dava_m

Рэпер Дава создаст свое шоу для «разбитых сердец»

Анастасия Прохорова

Звезды

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой блогер и рэпер Давид Манукян создаст свое шоу «Красотка», где будет помогать девушкам пережить расставание и обрести уверенность в себе.

— Судя по тем сообщениям, которые мои подписчицы присылают мне в директ, у многих девушек есть неуверенность в себе, травмы после расставания или предательства, и они начинают искать недостатки в себе, загонять себя в комплексы, — рассказал Peopletalk Дава.

По словам звезды, цель будущего шоу — помочь девушкам разобраться в себе и показать, какими красивыми и уверенными они могут быть. Он считает, что перевоплощение участниц шоу послужит примером для других его подписчиц, которые находятся в подобной ситуации.

Напомним, сам блогер недавно расстался с теледивой Ольгой Бузовой. Певица в январе этого года заявила о расставании с Давой после полутора лет отношений. Певица обвинила бойфренда в насилии и изменах. Мать Давы в свою очередь обвинила звезду в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Через некоторое время комментарий дал сам Дава. Он назвал отношения с Бузовой пройденным этапом.

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ШоурасставаниеДавид Манукян
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