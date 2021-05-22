«Нужны рейтинги»: Соседов объяснил, почему Бузову пригласили в белорусское шоу талантов
Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему певицу Ольгу Бузову пригласили в белорусское шоу талантов в качестве наставницы.
— Шоу нужны рейтинги. Поэтому туда приглашают людей, которые имеют успех, — сказал Соседов в разговоре с «Собеседником».
По его словам, решение пригласить Бузову в проект было принято белорусским телевидением, так как певица имеет широкую популярность — именно это поможет привлечь зрителей.
Критик добавил, что звезда не будет выступать на проекте в качестве вокалистки, а лишь займет одно из кресел жюри.
Ранее Сергей Соседов заявил, что между Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым не было любовных отношений.
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