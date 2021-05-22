«Никаких любовных отношений»: Соседов рассказал про расставание Пугачевой и Киркорова

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Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что между Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым не было любовных отношений.

— На публике он при ней, она при нем. Но там не было никаких любовных отношений, — поделился критик.

Свой тезис Соседов проиллюстрировал историей двадцатилетней давности. Он столкнулся с звездной парой в одном из ночных клубов Москвы и остановил Киркорова, чтобы поговорить наедине. Все это время Пугачева стояла и ждала его с безучастным лицом, приводит слова критика портал «Собеседник».

Ранее Соседов резко высказался по поводу Евровидения.

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