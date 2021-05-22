«Почему бы и нет»: внук Пугачевой отметил 30-летие в стиле аниме

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Певец и внук Примадонны российского шоу-бизнеса Аллы Пугачевой Никита Пресняков устроил аниме-вечеринку на свое 30-летие.Кадры с празднования он разместил в Instagram-аккаунте.

— Аниме-туса на 30 лет? Почему бы и нет! — написал Пресняков.

Подписчики оценили необычную тематику мероприятия.

«Очень идет»; «Я знаю, как буду отмечать свои 30!»; «Крутой», — отметили фолловеры.

Ранее с юбилеем актера поздравила его мать Кристина Орбакайте.

Читайте также: «Моя сладкая девочка»: Лобода поздравила дочь с днем рождения