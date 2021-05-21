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«Моя сладкая девочка»: Лобода поздравила дочь с днем рождения
Фото: instagram/lobodaofficial

«Моя сладкая девочка»: Лобода поздравила дочь с днем рождения

Евгения Владимирова

Звезды

Украинская исполнительница Светлана Лобода поздравила с днем рождения маленькую дочь Тильду. Артистка дополнила теплые слова трогательными фотографиями девочки.

— Моя любовь, тебе сегодня три года! Как неумолимо быстро бежит время. И как же я счастлива, что ты у меня есть! Люблю тебя, моя сладкая девочка. Мой сладкий сахар. Очень люблю! — написала артистка под постом на своей страничке в Instagram.

Подписчики артистки присоединились к поздравлениям.

«Какие вы хорошенькие! С днем рождения малютку!»; «Пусть растет самой счастливой девочкой!»; «Счастья маленькой принцессе, маленькой красавице!» — написали они под фотографиями Лободы.

Ранее Светлана уже показывала подписчикам фотографии с дочерью.

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