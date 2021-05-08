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«Соблазнительная»: Лобода предстала перед поклонниками в откровенном платье
Фото: instagram/lobodaofficial

«Соблазнительная»: Лобода предстала перед поклонниками в откровенном платье

Василий Плиткин

Звезды

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию из видео и фотографий в откровенном платье, чем привела в восторг своих поклонников.

На кадрах звезда позирует в платье с открытой спиной и длинным шлейфом. Кроме того, Лобода показала и переднюю часть наряда, которая также демонстрирует шикарные формы певицы.

— Если немного одиноко тебе, пусть приведет тебя дорога ко мне, — подписала публикацию исполнительница.

Поклонники осыпали любимую артистку комплиментами.

«Вами можно бесконечно восхищаться»; «Безумно красивая»; «Шикарная »; «Соблазнительная»; «Королева», — написали они.

Ранее Светлана Лобода опубликовала трогательную фотографию с младшей дочерью.

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идеальная фигураСветлана Лободаоткровенный наряд
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