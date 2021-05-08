«Готова рвать чарты»: Лобода похвасталась загорелыми ногами на отдыхе в Дубае

Фото: instagram/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода проводит майские праздники в Дубае. На своей странице в Instagram она опубликовала очередную фотографию с отдыха.

Лобода поделилась снимком, сделанным на фоне дубайских небоскребов. На кадре артистка сидит на ограждении в белом платье, свесив загорелые ноги.

— Такой был сложный апрель, и так красиво начались каникулы. Они продлятся недолго, потому что впереди много премьер и перфомансов, и мне нужно подготовить их для вас, — написала певица.

Поклонники Лободы отреагировали на ее новую публикацию. Они подчеркнули, что певица прекрасно смотрится и выглядит отдохнувшей.

«Дубай любовался тобой однозначно», «Ждем, красавица», «Светлана Сергеевна готова рвать чарты», — написали они в комментариях к посту.

Ранее Светлана Лобода опубликовала трогательную фотографию с младшей дочерью.

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