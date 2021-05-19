«Остались ножки да рожки»: Соседов резко высказался по поводу Евровидения

Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

Песенный конкурс Евровидение потерял свою значимость и творческую атмосферу, которая раньше являлась неотъемлемой частью фестиваля. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы». По его словам, музыкальное шоу давно потеряло свою актуальность и должно закрыться.

— Я мечтаю о том дне, когда Евровидение уже закроют и от меня отстанут с просьбами прокомментировать убогие выступления одного конкурсанта, второго, третьего, — заявил критик.

По его мнению, сегодня на шоу нет прежней атмосферы и отсутствуют талантливые исполнители:

— В итоге от конкурса талантов и музыки остались ножки да рожки.

Видео: Telegram / Life Shot

Что касается представительницы России на Евровидении-2021, Соседов отказался давать оценку ее выступлению, но признался, что сам номер видел.

Ранее «ВМ» сообщала, что певица Манижа одержала первую победу на Евровидении-2021. Артистка прошла в финал международного музыкального конкурса.

По итогам полуфинала Манижа заняла третье место, теперь ей предстоит выступить в финале, который пройдет в субботу, 22 мая.

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