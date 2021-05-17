Евровидение-2021: кому пророчат победу и что не так с Манижей

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Полуфиналы популярного музыкального конкурса начнутся уже 18 мая. За первое место на Евровидении-2021 поборются больше 30 стран. Россию в этом году представляет певица Манижа — девушка, участие которой крайне шумно оценили многие россияне и медийные лица нашей страны. Когда смотреть важные этапы конкурса, на кого ставят эксперты и что в этом году не так — в материале «Вечерней Москвы».

История побед и надежд

Песенный конкурс Евровидение ежегодно проводится с 1956 года. Правда, в 2020-м долгожданное мероприятие пришлось отменить из-за пандемии. Тогда от России на конкурс должна была поехать группа Little Big. После переноса музыкального состязания от своего участия музыканты отказались. В итоге от нашей страны была выбрана российская певица таджикского происхождения 29-летняя Манижа. Она исполнит свою теперь уже скандальную песню «Russian Woman».

Официально международный конкурс начался в Роттердаме еще 16 мая, но полуфиналы пройдут 18 и 20 числа. Финал состоится 22 мая. Прямую трансляцию покажут по телевидению, либо россияне смогут увидеть все выступления позже в интернете.

Напомним, Россия участвует в Евровидении с 1994 года. За все это время музыкантам из нашей страны удалось девять раз попасть в почетную тройку. Первопроходцем была Алсу в 2000 году. С песней «Solo» она заняла второе место. В 2003-м «Тату» взяли бронзу конкурса, а в 2006-м второе место досталось Диме Билану. Буквально на следующий год третье место отдали группе «Серебро», а еще через год, в 2008-м, первое место досталось Диме Билану. Пока это единственное золото на Евровидении у России.

После шумной победы представителей нашей страны ждала череда неудач, и только в 2012-м заслуженное серебро получили «Бурановские бабушки». Второе место ждало и Полину Гагарину в 2015 году, а Сергей Лазарев целых два раза принес России бронзу — в 2016 и 2019 годах.

«Хулиганкам» трофеи не давать

Своим мнением о предстоящей музыкальной борьбе с «ВМ» поделился телеведущий и критик Сергей Соседов. Он отметил, что не смотрел отборочные туры, поэтому будет следить за Евровидением в режиме онлайн. Насчет представительницы от России Манижи музыкальный критик был категоричен. Собеседник «ВМ» посчитал, что девушка не должна пройти в финал, и искренне пожелал ей провала. Песню Манижи он также назвал постыдной, а выступление «хулиганскими выкриками». Позже Соседов уточнил, что это «должен быть провал Первого канала», а сама певица — хороший исполнитель.

— Я всегда смотрю этот конкурс, выбираю себе каких-то фаворитов и болею за них. Я люблю Евровидение, но предварительные этапы не люблю смотреть. Я должен услышать всех с чистого листа. Увидеть этот концерт. Даже у телевизионного экрана я должен почувствовать эту атмосферу праздника. Евровидение — это показ новых музыкальных мод, тенденций и технологий. Я всегда вкупе оцениваю выступление: мне и песня должна понравиться, и исполнитель, его внешность, тембр голоса, как он одет, его поведение, повадки на сцене, подача, — заключил Сергей Соседов.

Наставления, прогнозы и разочарование

А вот музыкальный продюсер Яна Рудковская сказала «ВМ», что будет болеть за Манижу. По ее словам, нужно поддерживать своих исполнителей. По поводу победы России на Евровидении-2021 продюсер высказала сомнение. Она назвала Манижу «очень талантливой девушкой», но пророчит ей 7–8-е место. Также Рудковская добавила, что певица выбрала не совсем удачную песню, но многое будет зависеть от ее выступления и подачи на сцене. «Вполне возможно, что она влюбит в себя Европу», — заключила собеседница «ВМ».

— У меня есть фаворит. Это француженка Барбара Прави. Она прекрасная, и, на мой взгляд, это что-то новое, искреннее и прекрасное. У нее очень большие шансы победить. Также мне нравится швейцарский исполнитель Джон Мухарремай. Еще мне девушка из Мальты понравилась. Я не думаю, что она победит, но тоже очень интересная. Но она может войти в тройку. Тренды Евровидения очень изменились. Если в прошлом году — это был хайп, то в этом, на мой взгляд, должно победить что-то искреннее. В 2020 году 100-процентное попадание было у группы Little Big. И я уверена, что если бы тогда Евровидение состоялось, то в этом году оно бы проходило в Москве, — резюмировала Яна Рудковская.

Также музыкальный продюсер подчеркнула, что читает зарубежные СМИ и следит за данными букмекеров. По словам Рудковской, все восхищаются француженкой Барбарой Прави, а многие даже пророчат ей победу. Как заверила собеседница «ВМ», букмекеры редко ошибаются: обычно первые три исполнителя реально занимают призовые места. Сама же Яна Рудковская уверена, что победит в 2021 году Франция. К слову, по последним данным букмекеров, с небольшим отрывом лидирует Италия, которую представляет группа Måneskin. Второе место отдано Франции, а третье — Дестини Чукуньере, выступающей за Мальту. Нашу Манижу букмекеры предварительно поставили лишь на 11-е место.

Как ранее высказывалась Яна Рудковская, в этом году конкурс Евровидение будет «самым слабым и неинтересным». По словам музыкального продюсера, она не припомнит такого маленького количества явных фаворитов. Наблюдая за репетициями вокального состязания, собеседница «ВМ» заключила, что уровень Евровидения-2021«слабый».

Читайте также: Лазарев прилетел в Роттердам для выступления в рамках Евровидения