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«Нечем удивлять»: Рудковская спрогнозировала, какое место займет Манижа на Евровидении
Фото: instagram/rudkovskayaofficial

«Нечем удивлять»: Рудковская спрогнозировала, какое место займет Манижа на Евровидении

Юлия Евграфова

Общество

Певица Манижа в этом году удостоилась права представлять Россию на популярном музыкальном конкурсе Евровидение. Исполнительница очень талантлива, но ее победа — достаточно спорный вопрос. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделилась музыкальный продюсер Яна Рудковская.

— Манижа очень талантливая девушка, и мы, конечно, будем за нее болеть, но мой прогноз — это 7–8-е место. Если трезво посмотреть на всю эту историю. Я пока не увидела у нее конкретного месседжа. Нечем удивлять. Да, номер классный с платьем, мне очень понравился. Но сказать, что это «вау»… На Евровидении все должно быть «вау»: и песня, и номер, и месседж. Вполне возможно, что она влюбит в себя Европу, но многое будет зависеть от Манижи — как она выступит и преподнесет себя, — поделилась Яна Рудковская.

По словам музыкального продюсера, если вспомнить предыдущие выступления от России (Сергея Лазарева, Димы Билана, Полины Гагариной) — это всегда были «песни, которые нравились людям». А вот трек Манижи, с которым она приехала на конкурс, приятен не всем, уточнила Рудковская. Как она заключила в беседе с «ВМ», возможно, девушке стоило по-другому к этому подойти и выбрать более сильную композицию.

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Яна РудковскаяЕвровидениеМанижа
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