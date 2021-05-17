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Соседов назвал Манижу марионеткой и пожелал ей провала на Евровидении
Фото: Youtube / 60 минут

Соседов назвал Манижу марионеткой и пожелал ей провала на Евровидении

Юлия Евграфова

Культура

В 2021 году на Евровидении Россию представляет певица Манижа. Уже завтра, 18 мая, стартуют полуфинальные выступления, на которых исполнительнице из нашей страны не пожелали успеха. Такую оценку «Вечерней Москве» озвучил музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов.

— Что касается Манижи, я не желаю ей успеха. Я считаю, что она не должна пройти даже в финал. С такой позорной, постыдной песней… Это даже не песня — это просто хулиганство. Нет номера у нее как такового, есть просто хулиганские выкрики, пения и музыки там нет. Я очень желаю ей провала, это должен быть провал Первого канала, — пояснил Сергей Соседов.

Собеседник «ВМ» добавил, что он не против певицы Манижи «как таковой», назвав ее хорошей исполнительницей. Но, по словам музыкального критика, в данных обстоятельствах девушка оказалась марионеткой в чужих руках. Именно этим людям, которые так используют певицу, телеведущий и пожелал провала, обозвав их действия «психиатрией».

Напомним, Евровидение-2021 официально стартовало в Роттердаме 16 мая. Вчера там состоялась церемония чествования стран-участников. Полуфиналы конкурса пройдут 18 и 20 мая, а финал — 22-го числа. Зрители смогут посмотреть прямую трансляцию по телевидению или позже узнать результаты в Сети.

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Сергей СоседовЕвровидениеМанижа
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