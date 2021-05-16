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«Отличный посыл»: участники Евровидения оценили песню Манижи
Фото: instagram/manizha

«Отличный посыл»: участники Евровидения оценили песню Манижи

Кирилл Николаев

Звезды

Участники Евровидения-2021 из Хорватии и Австралии выразили поддержку певице Маниже, которая представит Россию на конкурсе. Об этом они сообщили в интервью на YouTube-канале «Eurovision Song Contest».

Хорватская певица Альбина заявила, что готова отдать Маниже максимальное число баллов. По ее словам, российская участница является очень энергичной и искренней.

— У ее песни отличный посыл — это очень важно в этом контексте: «Каждая русская женщина должна знать, ты достаточно сильна, чтобы сломать стену», — отметила Альбина.

Певица Монтень из Австралии также назвала Манижу своим фаворитом на Евровидении. Она заявила, что готова отдать свой голос за российскую исполнительницу.

— Я восхищаюсь ею. Она великолепна, — добавила Монтель.

Напомним, российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию Russian Woman на русском языке. Евровидение пройдет c 18 по 22 мая в Роттердаме.

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