Зрители признали репетицию Манижи лучшей на Евровидении

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Репетиционное выступление певицы Манижи признали лучшим после первого дня подготовки к «Евровидению». Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен на сайте Wiwibloggs.

С девушкой в опросе также соревновались исполнители из Словении, Швеции, Австралии, Литвы, Ирландии и Северной Македонии.

За Манижу проголосовали 35,81 процента опрошенных, а за поп-рок группу The Roop из Литвы отдали свои голоса 22,27 процента респондентов.

Напомним, российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию Russian Woman на русском языке.

Ранее Манижа призналась, что песня Russian Woman частично о Пугачевой.

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