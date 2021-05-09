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Зрители признали репетицию Манижи лучшей на Евровидении
Фото: 1tv.ru

Зрители признали репетицию Манижи лучшей на Евровидении

Анастасия Волоснова

Звезды

Репетиционное выступление певицы Манижи признали лучшим после первого дня подготовки к «Евровидению». Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен на сайте Wiwibloggs.

С девушкой в опросе также соревновались исполнители из Словении, Швеции, Австралии, Литвы, Ирландии и Северной Македонии.

За Манижу проголосовали 35,81 процента опрошенных, а за поп-рок группу The Roop из Литвы отдали свои голоса 22,27 процента респондентов.

Напомним, российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию Russian Woman на русском языке.

Ранее Манижа призналась, что песня Russian Woman частично о Пугачевой.

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певицаЕвровидениеМанижа
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