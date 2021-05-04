Манижа призналась, что песня «Russian woman» частично о Пугачевой

Фото: instagram/manizha

Представительница от России на Евровидении Манижа рассказала, что ее песня частично об Алле Пугачевой. Об этом она поделилась с «Телепрограммой».

Алла Пугачева положительно отозвалась о песне Манижи «Russian woman», которую девушка представит на Евровидении в Роттердаме. После этого исполнительница призналась, что во многом ее композиция о Примадонне.

— Для меня Алла Борисовна Пугачева — это сильнейшая личность не только в музыке, но и в жизни. Она меня очень вдохновляет. И моя песня «Russian woman» во многом и о таких женщинах, как Алла Пугачева, — рассказала артистка.

Напомним, российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию «Russian woman» на русском языке.

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