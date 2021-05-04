Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Манижа призналась, что песня «Russian woman» частично о Пугачевой
Фото: instagram/manizha

Манижа призналась, что песня «Russian woman» частично о Пугачевой

Анастасия Прохорова

Звезды

Представительница от России на Евровидении Манижа рассказала, что ее песня частично об Алле Пугачевой. Об этом она поделилась с «Телепрограммой».

Алла Пугачева положительно отозвалась о песне Манижи «Russian woman», которую девушка представит на Евровидении в Роттердаме. После этого исполнительница призналась, что во многом ее композиция о Примадонне.

— Для меня Алла Борисовна Пугачева — это сильнейшая личность не только в музыке, но и в жизни. Она меня очень вдохновляет. И моя песня «Russian woman» во многом и о таких женщинах, как Алла Пугачева, — рассказала артистка.

Напомним, российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию «Russian woman» на русском языке.

Читайте также: Бэк-вокалист певицы Манижи попал в реанимацию перед Евровидением

Алла ПугачеваЕвровидениеМанижа
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Все мнения
О проекте