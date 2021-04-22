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Бэк-вокалист певицы Манижи попал в реанимацию перед Евровидением
Фото: instagram/manizha

Бэк-вокалист певицы Манижи попал в реанимацию перед Евровидением

Юлия Павлушова

Звезды

Бэк-вокалист российской певицы Манижи Артемий попал в реанимацию. Об этом артистка сообщила подписчикам в своем Instagram. Несчастье произошло ровно за месяц до ее выступления на Евровидении.

— Несколько дней наш любимый Тема был в реанимации. Для всей нашей команды это большой удар. Врачи стабилизировали его состояние и пару часов назад перевели в общую терапию, — написала певица.

Манижа выразила уверенность в том, что Артемий обязательно поправится и сможет выступить на сцене международного конкурса. Молодого человека также поддержали интернет-пользователи и звездные коллеги: Александр Рева, Рита Дакота и Регина Тодоренко. В комментариях они пожелали ему скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что текст песни Манижи «Russian Woman» выдвинули на премию Eurostory Award.

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