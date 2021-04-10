Президент Таджикистана восхитился талантом участницы Евровидения от России
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил восхищение певицей Манижей, которая представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение.
Лидер государства отметил, что исполнительница «удивила многих» и озадачила всех, кто не может смириться с тем фактом, что таджикская девушка едет на Евровидение от России.
— Так держать! Хвала и уважение ей, что она не скрывает, что родилась в Таджикистане, и везде заявляет об этом. А сейчас она гражданка России, — цитирует Рахмона РИА Новости.
Напомним, российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию «Russian Woman» на русском языке.
Как рассказала исполнительница, когда стало известно, что она будет представлять РФ на песенном конкурсе, на артистку обрушилась волна ненависти, хейта, угроз и даже проклятий. Многие заостряют внимание на ее таджикских корнях.
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Колонка обозревателя «ВМ» Анатолия Горняка:
СК РФ начал проверку композиции певицы Манижи «Russian Woman», с которой артистка планирует выступить на Евровидении. По данным СМИ, следователи инициировали проверку после обращения редакции газеты «Ветеранские вести»: якобы в тексте песни могут содержаться «признаки возбуждения ненависти либо вражды» (далее…).