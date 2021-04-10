Президент Таджикистана восхитился талантом участницы Евровидения от России

Фото: 1tv.ru

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил восхищение певицей Манижей, которая представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение.

Лидер государства отметил, что исполнительница «удивила многих» и озадачила всех, кто не может смириться с тем фактом, что таджикская девушка едет на Евровидение от России.

— Так держать! Хвала и уважение ей, что она не скрывает, что родилась в Таджикистане, и везде заявляет об этом. А сейчас она гражданка России, — цитирует Рахмона РИА Новости.

Напомним, российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию «Russian Woman» на русском языке.

Как рассказала исполнительница, когда стало известно, что она будет представлять РФ на песенном конкурсе, на артистку обрушилась волна ненависти, хейта, угроз и даже проклятий. Многие заостряют внимание на ее таджикских корнях.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Колонка обозревателя «ВМ» Анатолия Горняка:

СК РФ начал проверку композиции певицы Манижи «Russian Woman», с которой артистка планирует выступить на Евровидении. По данным СМИ, следователи инициировали проверку после обращения редакции газеты «Ветеранские вести»: якобы в тексте песни могут содержаться «признаки возбуждения ненависти либо вражды» (далее…).