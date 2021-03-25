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«Это не может не пугать»: Манижа рассказала о хейте и проклятиях в свой адрес
Фото: instagram/manizha

«Это не может не пугать»: Манижа рассказала о хейте и проклятиях в свой адрес

Никита Абрамов

Звезды

На Евровидении в 2021 году Россию будет представлять певица Манижа, которая стала победительницей голосования. С момента, как стало известно, что она будет представлять РФ на песенном конкурсе, на артистку обрушилась волна ненависти, хейта, угроз и даже проклятий. Многие заостряют внимание на ее таджикских корнях.

— Мать двоих детей написала, что мечтает, чтобы мой самолет разбился, когда я полечу в Роттердам. Пишут про цвет кожи, про национальность. Пишут, что мне не прожить в России, если я буду петь такие песни про русских женщин. Это не может не пугать, — рассказала Манижа в интервью BBC.

Однако артистка отметила, что у нее довольно много фанатов, а также хорошая группа поддержки. Манижа заявила, что считает себя сильной, а значит, она сможет справиться с нахлынувшим на нее шквалом негатива.

Ранее стало известно, что российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию «Russian Woman» на русском языке.

Следственный комитет РФ получил от общественников обращение с просьбой проверить текст песни Манижи, которую она будет исполнять на Евровидении.

Читайте также: Представитель Манижи Майя Серикова отреагировала на возможную проверку СК

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