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Представитель Манижи отреагировала на возможную проверку СК
Фото: instagram/manizha

Представитель Манижи отреагировала на возможную проверку СК

Никита Абрамов

Звезды

Пресс-секретарь певицы Манижи Майя Серикова прокомментировала возможную проверку песни исполнительницы Следственным комитетом РФ.

— Продолжаем жить и готовиться к Евровидению, — ответила Серикова на информацию о проверке и критику со стороны пользователей Сети, пишет 5-tv.ru.

Ранее стало известно, что российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию «Russian Woman» на русском языке.

Следственный комитет РФ получил от общественников обращение с просьбой проверить текст песни Манижи, которую она будет исполнять на Евровидении.

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Следственный комитет РФЕвровидениеМанижа
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