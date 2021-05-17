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Лазарев прилетел в Роттердам для выступления в рамках Евровидения
Фото: instagram.com/lazarevsergey

Лазарев прилетел в Роттердам для выступления в рамках Евровидения

Анастасия Прохорова

Звезды

Российский певец Сергей Лазарев прилетел в Роттердам, чтобы выступить в рамках конкурса Евровидение-2021. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте в разделе сторис.

— Вот мы и на голландской земле, приехали в Нидерланды, Амстердам. Отсюда выезжаем в Роттердам, где, собственно, проходит в этом году Евровидение, — рассказал Лазарев в Instagram.

Напомним, конкурс Евровидение пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме, где от России выступит российско-таджикская артистка Манижа. 29-летняя певица исполнит композицию «Russian Woman» на русском языке.

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Сергей ЛазаревРоттердамЕвровидение
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