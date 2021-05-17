«Будет самый слабый конкурс»: Рудковская разочаровалась в Евровидении-2021

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Уже 18 мая стартует полуфинал популярного музыкального конкурса Евровидение. Прошедшая ранее репетиция мероприятия не впечатлила Яну Рудковскую. Музыкальный продюсер поделилась с «ВМ», что в целом конкурс на этот раз неинтересный, если сравнивать его с предыдущими годами.

— На мой взгляд, это будет самый слабый конкурс за всю историю Евровидения. Я не помню, чтобы было так мало явных фаворитов. Три человека там только выделяются. Не знаю, с чем это связано. У Натальи Гордиенко красивая песня и номер интересный. Но что победит — искренность француженки или суперсайз участницы из Мальты, очень искренний швейцарец или кто-то другой? Больше выбирать не из чего, если честно, на фоне всего остального. Если бы у Манижи была сильнее песня, то у России были бы вообще очень большие шансы. С точки зрения вокала она, конечно, потрясающая, — сказала музыкальный продюсер Яна Рудковская.

В беседе с «ВМ» наставница Димы Билана также назвала увиденные репетиции накануне Евровидения «слабым уровнем». Но следить за полуфиналами, которые пройдут 18 и 20 мая, а также за финалом 22 мая она будет.

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