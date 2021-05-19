Манижа вышла в финал Евровидения

Фото: instagram/manizha

Певица Манижа одержала первую победу на Евровидении — 2021. Артистка таджикского происхождения прошла в финал международного музыкального конкурса.

Манижа выступала в полуфинале под номером три.

Еще перед отъездом артистки с ее музыкантами и группой поддержки в Роттердам организаторы обещали удивить всех ее необычным номером. Певица в кокошнике вышла на сцену в платье-футляре из кусочков национальных тканей с разных уголков России. Она исполнила композицию «Russian Woman», которая наделала много шума в Сети.

Видео: Telegram / Life Shot

По итогам полуфинала Манижа заняла третье место, теперь ей предстоит выступить в финале, который пройдет в субботу, 22 мая.

Читайте также: Евровидение-2021: кому пророчат победу и что не так с Манижей