Манижа вышла в финал Евровидения
Певица Манижа одержала первую победу на Евровидении — 2021. Артистка таджикского происхождения прошла в финал международного музыкального конкурса.
Манижа выступала в полуфинале под номером три.
Еще перед отъездом артистки с ее музыкантами и группой поддержки в Роттердам организаторы обещали удивить всех ее необычным номером. Певица в кокошнике вышла на сцену в платье-футляре из кусочков национальных тканей с разных уголков России. Она исполнила композицию «Russian Woman», которая наделала много шума в Сети.
По итогам полуфинала Манижа заняла третье место, теперь ей предстоит выступить в финале, который пройдет в субботу, 22 мая.
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