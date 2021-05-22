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«Делала вид, что уходила гулять с собакой»: Лолита призналась, что изменяла Цекало
Фото: Youtube/ШАСТУН

«Делала вид, что уходила гулять с собакой»: Лолита призналась, что изменяла Цекало

Виктория Родимкина

Звезды

Певица Лолита Милявская призналась, что изменяла своему мужу Александру Цекало с бандитом. По ее словам, с ним были самые красивые отношения в ее жизни.

Лолита пояснила, что в последние годы брака с Цекало ее чувства к нему окончательно охладели. Она влюбилась в другого человека и решилась на измену.

— Когда он за мной ухаживал, то останавливался где-нибудь на машине в этих переулках, и мы долго целовались. Я была замужем. Делала вид, что уходила гулять с собакой, — рассказала певица в YouTube-шоу «50 вопросов».

В результате, по словам Лолиты, она ушла из дуэта «Академия» сразу к любимому, который долго ее добивался. Артистка рассказала, что он старался помочь ей с карьерой, говорил, что она справится как певица.

— Муж мне всегда говорил: «Ты — тысяча первая певица. Ты никому не нужна». Я боялась, а тот мужчина сделал очень многое, чтобы я в себя поверила, — поделилась певица.

Она также рассказала, что ей не удалось построить семью с ее новым избранником, так как его застрелили. После случившегося она призналась Александру Цекало в изменах.

В комментариях ролика певицу поддержали поклонники — «Люблю интервью с Милявской. Интересно, прямо и откровенно»; «Лолиту обожаю, органична всегда и везде!»; «На мой взгляд, одно из самых лучших интервью Лолиты»; «Какая же она образованная! Приятно слушать умного человека».

Ранее Лолита назвала артисток, перед которыми боится петь.

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Лолита МилявскаяизменаАлександр Цекало
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