«Не могу открыть рот»: Лолита назвала артисток, перед которыми боится петь

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Российская певица Лолита Милявская заявила, что боится петь перед двумя коллегами по сцене.

— Я всегда говорю, что не могу открыть рот перед Ларисой Долиной и Ирой Отиевой. Не могу. Это филигранное владение вокалом, пою, как умею. Лариса очень щепетильный профессионал. Мы много лет дружим, обе развелись, обе расселили коммуналку, она перфекционист в профессии, — пояснила певица.

Говоря о нашумевшем эфире Долиной и Вали Карнавал на шоу Максима Галкина «Музыкалити», Лолита отметила, что в случае с Валей Карнавал или Даней Милохиным предъявлять претензии к вокалу нельзя, потому что это другой жанр.

— Я не отрицаю ничего, ни ТикТок, мне хватает Instagram, я специально себя не пристраиваю. Лариса терпеть не может чистое пение. Дружа с ней столько времени я боюсь при ней петь, — заявила артистка в интервью шоу «Макарена».

После просмотра «Музыкалити» Лолите было жаль Валю Карнавал.

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