«Душная»: тиктокеры затравили Долину после скандала на шоу Галкина

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Звездным скандалом отметился очередной выпуск шоу Максима Галкина «Музыкалити». Серия вышла на Youtube 8 апреля. Гостьями стали певица Лариса Долина и тикток-блогер Валя Karna.val.

Диалог между знаменитостями сразу не заладился. В эфире Валя Karna.val заявила, что артисту не нужен талант, чтобы успешно выступать на сцене. Такое мнение, вероятно, задело Ларису Долину и она в резкой форме раскритиковала позицию своей визави. Максим Галкин как мог пытался сдержать накал страстей, однако Лариса Александровна грозилась покинуть студию.

Интернет-пользователей удивило, с какой экспрессией Лариса Долина отвечала молодой исполнительнице. Поклонники тиктокерши поспешили раскритиковать народную артистку в сети.

«После просмотра такое чувство, что это я чем-то провинился перед Долиной и что-то должен...», «Долина такая душная, от нее веет каким-то раздражением и неуважением», «От высокомерия Долиной у меня аж подгорает», — написали комментаторы под видео.

Видео: Telegram-канал «360tv»

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