Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Душная»: тиктокеры затравили Долину после скандала на шоу Галкина
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Душная»: тиктокеры затравили Долину после скандала на шоу Галкина

Юлия Павлушова

Звезды

Звездным скандалом отметился очередной выпуск шоу Максима Галкина «Музыкалити». Серия вышла на Youtube 8 апреля. Гостьями стали певица Лариса Долина и тикток-блогер Валя Karna.val.

Диалог между знаменитостями сразу не заладился. В эфире Валя Karna.val заявила, что артисту не нужен талант, чтобы успешно выступать на сцене. Такое мнение, вероятно, задело Ларису Долину и она в резкой форме раскритиковала позицию своей визави. Максим Галкин как мог пытался сдержать накал страстей, однако Лариса Александровна грозилась покинуть студию.

Интернет-пользователей удивило, с какой экспрессией Лариса Долина отвечала молодой исполнительнице. Поклонники тиктокерши поспешили раскритиковать народную артистку в сети.

«После просмотра такое чувство, что это я чем-то провинился перед Долиной и что-то должен...», «Долина такая душная, от нее веет каким-то раздражением и неуважением», «От высокомерия Долиной у меня аж подгорает», — написали комментаторы под видео.

Видео: Telegram-канал «360tv»

Ранее сообщалось, что ДНК-тест выявил у Иды Галич повышенную тревожность и отсутствие креативности.

Читайте также: СМИ: Полиция задержала подозреваемую в краже драгоценностей у Наташи Королевой

Лариса ДолинаскандалYouTube
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодно сражение со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: инструкция для начинающих

Все мнения
О проекте
Читайте нас в