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СМИ: Полиция задержала подозреваемую в краже драгоценностей у Наташи Королевой
Наташа Королева и Тарзан / Фото: Instagram / Наташа Королева

СМИ: Полиция задержала подозреваемую в краже драгоценностей у Наташи Королевой

Юлия Павлушова

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Спустя несколько месяцев сотрудники полиции задержали женщину, которая подозревается в краже денег у мужа российской певицы Натальи Королевой, стриптизера Сергея Глушко. Предположительно, дом супружеской пары обчистила некая Некруц Милана-Екатерина, сообщает Telegram-канал 112.

Девушка с необычным именем украла из дома знаменитого Тарзана и его жены ювелирные украшения на пять миллионов рублей. Селебрити утверждают, что жадная гостья присвоила еще и три тысячи евро. Пропажу Наташа Королева обнаружила, когда вернулась домой из отпуска.

— Сейчас Милана-Екатерина доставлена в отдел для дачи показаний, — говорится в сообщении.

Ранее Сергей Глушко объяснил свое решение подать заявление в полицию на имя Анастасии Шульженко и ее подруги Миланы Миломановой, которые, сняв пикантное видео с его участием, ославили мужчину на всю страну.

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Наташа КоролеваскандалТарзан
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