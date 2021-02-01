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«Зло должно быть наказано»: Тарзан объяснил решение об уголовном преследовании Шульженко
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Зло должно быть наказано»: Тарзан объяснил решение об уголовном преследовании Шульженко

Анастасия Колоскова

Звезды

Муж Наташи Королевой стриптизер Тарзан объяснил свое решение подать заявление в полицию на Анастасию Шульженко и ее подругу Милану Миломанову, которые, сняв пикантное видео с его участием, ославили мужчину на всю страну.

По его словам, сейчас идет расследование дела. Стриптизер уверил, что правосудие «рассадит всех по своим местам». Он отметил, что «одна мадам уже присела», а произошедшее плохо отразилось на его репутации.

— По поводу хейта. Это слово переводится как ненависть. У меня есть сын, жена, родители. Испокон веков благородство и доброта были уделом сильных людей. Но зло должно быть наказано, — заявил Сергей Глушко в эфире передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Ранее сообщалось, что певица Наташа Королева не приняла извинений Миланы Миломановой, которая сняла нашумевший ролик с Тарзаном и его любовницей, а затем, испугавшись уголовного преследования, раскаялась в содеянном.

Читайте также: «Зачем он вам нужен?»: поклонники раскритиковали Королеву за примирение с Тарзаном

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