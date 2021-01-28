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«Всем воздастся по закону»: Королева отказалась простить виновницу скандала с Тарзаном
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Всем воздастся по закону»: Королева отказалась простить виновницу скандала с Тарзаном

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Наташа Королева не приняла извинений Миланы Миломановой, которая сняла нашумевший ролик с Тарзаном и его любовницей, а затем, испугавшись уголовного преследования, раскаялась в содеянном.

По словам Миломановой, на участие в афере ее подтолкнула подруга Анастасия Шульженко, вместе с которой они находились в квартире стриптизера, ради увеличения числа подписчиков в Instagram. Милане в этой ситуации досталась роль оператора. Именно она снимала все происходящее между Тарзаном и его любовницей.

Позже, осознав ответственность за содеянное, она попросила у певицы прощения, так как в отношении девушек идет проверка по факту изготовления и распространения порнографии.

— Это крокодильи слезы! Надоели вконец! С самого начала все нормальные люди поняли, что на нашу семью была настоящая атака! Никаких интервью этой девушки не читала и читать не хочу! Пусть этими вопросами занимаются правоохранительные органы: они определят кто прав, а кто виноват! Всем воздастся по закону! — заявила Королева «Собеседнику».

Артистка призналась, что волнуется за родственников, для которых произошедшее стало настоящим ударом.

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изменаНаташа КоролеваТарзан
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