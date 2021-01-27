«Никто не даст твои годы»: Наташа Королева показала фотосессию 75-летней мамы
Певица Наташа Королева показала кадры с фотосессии ее мамы Людмилы Порывай, которая в следующем месяце отметит 75-летие. Ролик певица опубликовала в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.
На видео Людмила Порывай с ярким макияжем позирует фотографу босиком в цветастом платье с украшением в виде большой розы. Исполняющая роль оператора певица уточняет за кадром, что маму снимает «самый модный фотограф Майами».
— Мам, ты прямо розочка. Никто не даст тебе твои годы, — обращается Королева к родственнице.
Напомним, что профессиональная деятельность Людмилы Порывай также тесно связана с музыкой. Она является хормейстером, профессором консерватории и заслуженной артисткой Украины.
Ранее певица Наташа Королева высказала возмущение тем, что происходит на российском телевидении.
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