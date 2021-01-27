«На Джексона становитесь похожи»: Решетову высмеяли из-за «исчезнувшего» носа
Модель Анастасия Решетова опубликовала в соцсетях новое фото, которое вызвало шквал критики в Сети. Подписчики высмеяли бывшую возлюбленную Тимати за перемены во внешности.
25-летняя модель предстала на снимке в образе total black. Она позирует в черном кожаном пиджаке, надетом на бархатное платье в тон. Эффект усилили распущенные темные волосы девушки.
Поклонники не оставили без внимания перемены, произошедшие в лице Решетовой. Так, они отметили, что ее нос стал заметно меньше. Одни связали это с неудачным макияжем, другие — с хирургическим вмешательством.
«Ужасный макияж, лет 49 сразу»; «А куда делся кончик носа — отпилили»; «Совершенно на себя тут не похожа. Что с носом?»; «С пластикой носа переборщили. На Джексона становитесь похожи», — поупражнялись в остроумии фолловеры в комментариях к публикации.
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