«Даже у Мирославы такого фото нет»: актриса Зепюр Брутян запечатлела поцелуй с Прилучным

Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Актриса армянского происхождения Зепер Брутян, которая снимается вместе с Павлом Прилучным в сериале «В клетке», опубликовала в Instagram-аккаунте снимок, на котором актер держит ее в объятьях и нежно целует ее в щеку.

24-летняя актриса обратилась к коллеге по съемкам с трогательными словами, назвав его «прекрасным» человеком «добрейшей души».

— Спасибо тебе за все: за веру, поддержку, дружбу, любовь и доверие, — поблагодарила она Прилучного.

На что он тут же отреагировал.

— Держу за тебя пальчики! Ты большая молодец, — написал актер в комментарии к публикации.

Подписчики не оставили без внимания такие нежности между коллегами. Они тут же вспомнили про возлюбленную Прилучного Мирославу Карпович.

«Даже у Мирославы такого фото нет»; «Вот кому будет тошно от этого фото, так это Карпович. Не Агате, а именно Карпович. Думаю, что Агата даже будет рада, что Зиппи выложила в инстаграм»; ««А что скажет Карпович, интересно?», — прокомментировали фолловеры фотографию.

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