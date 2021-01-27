«Какая нежность»: Плющенко поделился трогательным видео с младшим сыном
Фигурист Евгений Плющенко опубликовал в Instagram-аккаунте видео, где нянчит младшего сына Арсения. Поклонники умилились трогательным кадрам.
— Арсению 4 месяца, — подписал олимпийский чемпион видеоролик, где держит малыша на руках у окна и нежно целует его в голову.
Подписчики знаменитости не оставили без внимания такое трогательное проявление отцовских чувств.
«Какая нежность, как приятно смотреть»; «Сразу видно, кто его больше всего любит»; «Малыш такой сладенький!»; «Какие вы миленькие»; «Король льда и маленький королевич!», — оставили фолловеры комментарии.
Напомним, Арсений, родившийся в сентябре 2020 года, стал вторым ребенком Плющенко и Рудковской. Старшему сыну знаменитостей Александру уже восемь лет.
Кроме этого, у спортсмена есть еще один сын от первого брака, а у продюсера — двое взрослых сыновей от Виктора Батурина.
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